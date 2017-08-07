Стали известны новые подробности о состоянии здоровья пострадавшего в тяжелом ДТП фотографа Азера Гамзаева.

Как сообщил 1news.az его брат Азад, состояние Азера, который находится в реанимации Центральной клинической больницы, улучшилось.

«Не дай Бог никому попасть в такую ситуацию, в которой находится Азер. К сожалению, когда человек сам попадает в подобную беду, он осознает ее полностью. На днях уже 2 месяца, как Азер попал в это тяжелое ДТП. Все это время было неимоверно тяжело видеть нашу заплаканную маму, слышать вопрос, который постоянно задает маленький сын Азера – «А когда папа придет домой?». Не могу передать словами, как это тяжело.

Благодаря помощи людей, влез в долги, мы смогли улучшить состояние Азера. Я даже не могу уже просить у людей чего-то большего. Прошу помощи у различных структур, верю, что старания стольких людей спасти Азера не пропадут даром», - подчеркнул Азад Гамзаев.

Напомним, что Азеру будет проведена операция шунтирования.

Предстоящая операция обойдется примерно в 3000 манатов. Послеоперационная реабилитация займет от 6 месяцев до года. Палата и врачебное обследование в сутки стоят 128 манатов, остальные услуги – физиотерапия, лекарства и т.д. –300-400 манатов.

Таким образом, для операции и реабилитации Азера нужно минимум 30 тысяч манатов.

Отметим, что сбор средств для помощи фотографу продолжается, и если у кого-то есть возможность помочь замечательному человеку, фотографу и другу, он может позвонить его брату Азаду на мобильный номер (055) 719-65-65.

Все желающие также могут перевести деньги для помощи Азеру на счета, фото которых представлены ниже.

Тимур Рзаев

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