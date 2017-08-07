В машине, припаркованной у дома №72 на улице Аббасмирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку, были найдены оружие и боеприпасы.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Сабина Саркарова, сотрудники агентства обнаружили 2 ручные гранаты марки МК-2, и 15 патронов различного калибра – одиннадцать 7-мм и четыре 9-мм, которые переданы на соответствующую структуру.

Сотрудники ANAMA провели расширенный осмотр прилегающей территории, но других боеприпасов и оружия обнаружено не было. По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев