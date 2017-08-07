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Общество

Экстрим в самом центре Баку – ФОТО – ВИДЕО 07.08.2017 18:12

5 августа в 19:00 в рамках подготовки к экстремальному забегу «Mübarizlər» компания Events Management Azerbaijan LLC провела открытие комплекса препятствий в самом центре Баку.

Промо-мероприятие проводилось при поддержке Управления Приморского национального парка (бульвара).

Профессиональные инструкторы спортивного проекта продемонстрировали всем желающим технику прохождения трех испытаний - «рукохода», «скейта» и наклонного барьера.

В дальнейшем препятствия станут доступны для прохождения для всех желающих – это отличный шанс проверить свои силы в преддверии проведения первого забега, который состоится 23 сентября на базе учебного центра МЧС.

«Mubarizler» - международный спортивный проект, основанный в России под названием «Гонка героев». В Баку за организацию проекта отвечает компания Events Management Azerbaijan LLC.

Формат проекта - бег по пересеченной местности с преодолением препятствий.

Участникам необходимо пройти непростую трассу, для каждого города или страны - со своими особенностями. Уникальные ландшафты и оригинальные препятствия делают каждый забег неповторимым.

Трассы для мероприятия строятся в самых красивых местах мира - на горнолыжных курортах и в парках отдыха, на горных вершинах и в живописных долинах, от Москвы до Баку.

Принять участие может любой желающий - достаточно позвать друзей, зарегистрироваться на сайте или присоединиться к единомышленникам уже на самом забеге.

Вниманию участников будет предложено два формата – командный и чемпионатный. Для командного участия организаторы готовят 5-километровую трассу и 21 препятствие, а те, кто решится проверить свои силы в чемпионате, смогут преодолеть практически 10 километров и 40 препятствий.

Препятствия специально сконструированы таким образом, чтобы участники задействовали все группы мышц при преодолении трассы. Среди препятствий «Mubarizler» - «рукоходы», практически отвесные стены, по которым надо взобраться по канату, прыжки с 5-метровой высоты в воду, горки, перенос тяжестей и множество других. Большая часть препятствий – конструкции, выполненные из дерева и металла.

Участникам «Mubarizler» предстоит проверить свои силы в командном забеге или в одной из двух чемпионатных категорий (индивидуальная мужская, индивидуальная женская), узнать больше о пределе своих возможностей, найти единомышленников, принять участие в спортивных и развлекательных активностях в фан-зоне и на целый день погрузиться в атмосферу масштабного спортивного праздника, не имеющего прямых аналогов в мире.

Более подробную информацию о забеге можно получить на сайте https://goo.gl/f9H9Kg и в социальных сетях проекта.

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