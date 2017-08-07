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Общество

В Баку сняли на камеру грубое обращение няни с ребенком – ВИДЕО 07.08.2017 17:56

В Баку няня, которая безответственно отнеслась к своим прямым обязанностям, была снята на камеру.

Речь идет о проживающей в Баладжарах Глуховой Елене Анатольевне, которая предоставила маленького ребенка самому себе и попивала в это время чай, удобно обустроившись на кухне.

Также на видео запечатлено, насколько безучастно и равнодушно женщина относится к ребенку – сколько бы он ни плакал и ни кричал, она продолжает заниматься своими делами, не обращая на него внимания.

Отметим, что даже если няня знала об установленной дома камере, она не догадывалась о том, что одновременно с картинкой записывается и звук, поэтому ее манера общения со своим подопечным оставляла желать лучшего.

Публикуем данное видео на ваш суд.

Лейла Мамедова

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