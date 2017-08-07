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Общество

Арестована бабушка, жестоко убившая свою внучку и надеявшаяся свалить это на джиннов 07.08.2017 16:36

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальное сообщение в связи с убийством бабушкой своей внучки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры оперативно-следственных мероприятий по подозрению в убийстве своей внучки, совершенном 30 июля в селе Даргуба Лянкяранского района, была арестована Атифа Нуриева.

Как ранее сообщил 1news.az источник, на допросе женщина заявила следующее: «Я надеялась, что люди поверят, что внучку убили джинны».

«Женщина заявила, что несколько раз проткнула девочку большой иглой, убила ее, а потом бросила в колодец. Причиной преступления она назвала то, что это уже вторая девочка в семье, а она хотела рождения мальчика», - отметил источник.

Напомним, что тело ребенка, об исчезновении которого сообщили родители, было найдено в крытом колодце на территории села.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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