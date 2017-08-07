В редакцию обратились друзья Салмана Джафарова, на долю которого выпало серьезное испытание: будучи в Литве, куда он уехал на заработки, молодой человек попал в страшную аварию.
Серьезную настолько, что поначалу врачи вообще не верили, что он выживет: у Салмана были разорваны все внутренние органы, переломаны ребра, руки и ноги. Полтора месяца Салман провел в коме. После выхода из нее перенес более 30 операций. Но… улучшений не было.
Затем мать – а только она и есть у 33-летнего Салмана, - продала квартиру и отвезла единственного и любимого сына в Германию. Там врачи действовали четко и по приоритетам: то есть, в первую очередь начали лечение жизненно важных внутренних органов. Хотя «лечение» - не совсем верное слово: внутренние органы Салмана в буквальном смысле слова собирали и сшивали по частям, операция длилась более 12 часов. И, слава Всевышнему, молодого человека спасли и дали ему шанс на то, что когда-нибудь он полностью выздоровеет.
Но… все упирается в деньги. Для Салмана и его матери – просто огромные: необходима сумма порядка 60 тысяч евро. А Салман уже почти 11 месяцев прикован к постели: у него неправильно срослась тазобедренная кость, на ногах были установлены аппараты Елизарова, но из-за долгой неподвижности часть ноги у Салмана начала просто гнить… До такой степени, что ему пришлось отрезать часть сухожилий.
Но, тем не менее, надежда на спасение ног еще есть, как и на то, что после операции в Германии Салману могут вернуть способность ходить. А ему это очень нужно, ведь он – единственная надежда и опора любимой матери.
О серьезной ситуации с Салманом решили сообщить общественности его друзья, ведь он сам никогда не решился бы просить о помощи: слишком гордый. Однако мир не без добрых людей, и благодаря помощи, организованной на популярном интернет-форуме Диспут, Салману смогли достать дорогостоящие и эффективные лекарства, которые поддерживают его стабильное состояние. На днях ему доставили инвалидную коляску, и Салман впервые за долгое время сумел выйти на свежий воздух. Помощь друзей обнадежила молодого человека, и сейчас он даже начал улыбаться и с оптимизмом смотреть в будущее.
Но сумма, собранная за период, когда к помощи Салману подключились друзья, пока еще слишком мала. Поэтому они решили обратиться за помощью к соотечественникам посредством нашего сайта.
- Салману очень нужна помощь. Мы просим помочь всех людей, у которых есть возможность это сделать. У Салмана есть все шансы вернуться к нормальной жизни. Пока есть. Но время уже поджимает… И, несмотря на помощь друзей и знакомых, он все равно остается один со своей невыносимой болью. Ведь кроме физической боли, он переживает тяжелейшие муки от того, что не может сейчас быть поддержкой своей матери. А как страдает она!.. – говорит друг семьи Сева. - Мы все очень верим в доброту и участие наших соотечественников. То, как наши люди откликаются на призывы о помощи, - одно из подтверждений того, что наш народ остается душевным и сильным. Я очень прошу вас всех, помогите Салману встать на ноги! Помогите ему вновь поверить в себя! Спасите его!
Мы также просим всех неравнодушных людей помочь Салману Джафарову.
Контакты для связи: (070) 343-11-32 (Сева, друг семьи Джафаровых).
Реквизиты для перевода средств из-за границы...
BANK: OJSC RABITABANK, BANK, AZERBAIJAN
S.W.I.F.T: RBTAAZ22
NAME: ABDULLAYEVA RANA ASIF GIZI
IBAN: 92RBTA00410200160954216782
Реквизиты для перевода денег внутри страны по Е-manat:
Выбираем на титульной странице терминала: Bank xidmətləri
2. Выбираем банк: RabitəBank
3. Выбираем окно: Hesaba mədaxil
4. Указываем паспортные данные: AZE13289605
5. Указываем дату рождения, месяц, год: 19.05.1962
6. Проверка данных
7. Выборка счета: EUR
8. Проверка и подтверждение паспортных данных
9. Сумма перечисления:
10. Выражение благодарности за использование данной услуги
Примечание: После каждой нового окна и заполнения данных не забываем выбирать кнопку İRƏLİ. Счет открыт в EUR, но перечисления возможны и в AZN (автоматическая конвертация).
Счет открыт на имя матери Салмана - Абдуллаевой Рены Асиф гызы.
Оплата через hesab.az:
Раздел «Банки и кредит», RabitəBank
Паспортные данные: AZE13289605
Дата рождения, месяц, год: 19.05.1962
Ниже мы публикуем рентгеновские снимки и скрины медицинских документов.
Да не оскудеет рука дающего!
Натали Александрова