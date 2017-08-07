В редакцию обратились друзья Салмана Джафарова, на долю которого выпало серьезное испытание: будучи в Литве, куда он уехал на заработки, молодой человек попал в страшную аварию.

Серьезную настолько, что поначалу врачи вообще не верили, что он выживет: у Салмана были разорваны все внутренние органы, переломаны ребра, руки и ноги. Полтора месяца Салман провел в коме. После выхода из нее перенес более 30 операций. Но… улучшений не было.

Затем мать – а только она и есть у 33-летнего Салмана, - продала квартиру и отвезла единственного и любимого сына в Германию. Там врачи действовали четко и по приоритетам: то есть, в первую очередь начали лечение жизненно важных внутренних органов. Хотя «лечение» - не совсем верное слово: внутренние органы Салмана в буквальном смысле слова собирали и сшивали по частям, операция длилась более 12 часов. И, слава Всевышнему, молодого человека спасли и дали ему шанс на то, что когда-нибудь он полностью выздоровеет.

Но… все упирается в деньги. Для Салмана и его матери – просто огромные: необходима сумма порядка 60 тысяч евро. А Салман уже почти 11 месяцев прикован к постели: у него неправильно срослась тазобедренная кость, на ногах были установлены аппараты Елизарова, но из-за долгой неподвижности часть ноги у Салмана начала просто гнить… До такой степени, что ему пришлось отрезать часть сухожилий.

Но, тем не менее, надежда на спасение ног еще есть, как и на то, что после операции в Германии Салману могут вернуть способность ходить. А ему это очень нужно, ведь он – единственная надежда и опора любимой матери.

О серьезной ситуации с Салманом решили сообщить общественности его друзья, ведь он сам никогда не решился бы просить о помощи: слишком гордый. Однако мир не без добрых людей, и благодаря помощи, организованной на популярном интернет-форуме Диспут, Салману смогли достать дорогостоящие и эффективные лекарства, которые поддерживают его стабильное состояние. На днях ему доставили инвалидную коляску, и Салман впервые за долгое время сумел выйти на свежий воздух. Помощь друзей обнадежила молодого человека, и сейчас он даже начал улыбаться и с оптимизмом смотреть в будущее.

Но сумма, собранная за период, когда к помощи Салману подключились друзья, пока еще слишком мала. Поэтому они решили обратиться за помощью к соотечественникам посредством нашего сайта.

- Салману очень нужна помощь. Мы просим помочь всех людей, у которых есть возможность это сделать. У Салмана есть все шансы вернуться к нормальной жизни. Пока есть. Но время уже поджимает… И, несмотря на помощь друзей и знакомых, он все равно остается один со своей невыносимой болью. Ведь кроме физической боли, он переживает тяжелейшие муки от того, что не может сейчас быть поддержкой своей матери. А как страдает она!.. – говорит друг семьи Сева. - Мы все очень верим в доброту и участие наших соотечественников. То, как наши люди откликаются на призывы о помощи, - одно из подтверждений того, что наш народ остается душевным и сильным. Я очень прошу вас всех, помогите Салману встать на ноги! Помогите ему вновь поверить в себя! Спасите его!

Мы также просим всех неравнодушных людей помочь Салману Джафарову.

Контакты для связи: (070) 343-11-32 (Сева, друг семьи Джафаровых).

Реквизиты для перевода средств из-за границы...

BANK: OJSC RABITABANK, BANK, AZERBAIJAN

S.W.I.F.T: RBTAAZ22

NAME: ABDULLAYEVA RANA ASIF GIZI

IBAN: 92RBTA00410200160954216782

Реквизиты для перевода денег внутри страны по Е-manat:

Выбираем на титульной странице терминала: Bank xidmətləri

2. Выбираем банк: RabitəBank

3. Выбираем окно: Hesaba mədaxil

4. Указываем паспортные данные: AZE13289605

5. Указываем дату рождения, месяц, год: 19.05.1962

6. Проверка данных

7. Выборка счета: EUR

8. Проверка и подтверждение паспортных данных

9. Сумма перечисления:

10. Выражение благодарности за использование данной услуги

Примечание: После каждой нового окна и заполнения данных не забываем выбирать кнопку İRƏLİ. Счет открыт в EUR, но перечисления возможны и в AZN (автоматическая конвертация).

Счет открыт на имя матери Салмана - Абдуллаевой Рены Асиф гызы.

Оплата через hesab.az:

Раздел «Банки и кредит», RabitəBank

Паспортные данные: AZE13289605

Дата рождения, месяц, год: 19.05.1962

Ниже мы публикуем рентгеновские снимки и скрины медицинских документов.

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова