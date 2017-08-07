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Общество

Завтра в Баку ожидается аномальная жара 07.08.2017 13:24

Завтра, 8 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер слабый, восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +23 до +26, днем – от +36 до +41 градуса.

В Баку снова будет наблюдаться жара, днем температура воздуха составит от +38 до +40о, ночью - от +24 до +26 градусов.

Атмосферное давление установится на уровне 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 35-45%.

На пляжах Абшерона температура воды будет следующей: в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя – от +27 до +28 о, Загульбе, Бузовна, Мардакяне, Шувеляне – от +28 до +29о, Тюркане, Говсане, на пляжах «Сахиль» и «Шихов» – от +29 до +30 градусов.

Учитывая, что 8-9 августа на Абшероне ожидается аномальная жара, многие будут испытывать дискомфорт, поэтому следует позаботиться о своем самочувствии.

В районах страны 8 августа осадков не ожидается, ветер слабый, восточный. Температура воздуха ночью составит от +20 до +25 о, днем – от +35 до +40 о, местами - +42. В горах ночью – от +15 до +20 о, днем – от +29 до +34 градусов.

Лейла Мамедова, Э.Т.

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