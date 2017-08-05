Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в субботу, 5 августа, отправится с визитом в Иран.

Как сообщили в пресс-службе УМК, целью визита является участие 6 августа в Тегеране в международной конференции «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы».

В конференции, которая проводится в рамках объявления Ильхамом Алиевым в Азербайджане «Года исламской солидарности», примут участие члены Милли Меджлиса, представители науки и духовенства.

В рамках своего визита в Иран Аллахшукюр Пашазаде также примет участие в инаугурации Хасана Рухани.

АПА