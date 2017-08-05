В Сумгайыте на территории общежития, расположенного в восьмом микрорайоне, произошел взрыв.

По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

Сообщается, что взрыв произошел на третьем этаже общежития. После взрыва вспыхнул пожар.

Как сообщает корреспондент Trend с места происшествия, более 10 человек, включая одного сержанта полиции и одного сотрудника МЧС, были госпитализированы из-за отравления дымом.

Сообщается, что на месте работали пожарные расчеты МЧС, возгорание удалось погасить.