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Общество

Опубликован официальный некролог в связи с кончиной Сиддиги Мамедовой 05.08.2017 17:53

Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату.

5 августа 2017 года на 93-м году жизни скончалась видный ученый-биолог, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, директор Научно-исследовательского института защиты растений и технических растений Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, доктор биологических наук, профессор Сиддига Рза гызы Мамедова. 

Сиддига Мамедова родилась 8 марта 1925 года в селе Шахрияр Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. После окончания средней школы в 1940–1943 годах училась в Гянджинском сельскохозяйственном техникуме, а в 1943–1947 годах получила высшее образование на факультете агрономии Азербайджанского сельскохозяйственного института. В 1948–1951 годах Сиддига Мамедова была аспирантом этого института.

Начав трудовую деятельность в 1952 году в Азербайджанском сельскохозяйственном институте, Сиддига Мамедова до 1963 года занимала здесь должности ассистента и доцента. В 1963 году она была назначена директором Научно-исследовательского института защиты растений и технических растений Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики и до конца жизни работала в этой должности.

Сиддига Мамедова в 1952 году получила ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук, в 1971 году – доктора биологических наук. В 1983 году она была избрана членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана по специальности энтомология, в 2001 году – действительным членом НАНА.

Aкадемик Сиддига Мамедова известна в республике многочисленными трудами, являющимися реультатом многолетней деятельности в области сельскохозяйственных наук, достигнутыми успехами внесла вклад в развитие азербайджанской науки. В своих трудах Сиддига ханум в центре особого внимания сохраняла применение в защите растений новых и безопасных c экологической точки зрения технологий, а также разработку методов борьбы с вредной фауной сельскохозяйственных растений. Исследования ученой, посвященные актуальным темам, оказали помощь в решении ряда важных задач, стоявших перед аграрными науками в республике.

Сиддига Мамедова успешно совмещала богатое научное творчество с педагогической деятельностью. В течение долгих лет она вкладывала большой труд в дело подготовки высококвалифицированных кадров в Азербайджанском сельскохозяйственном институте. Под руководством ученой были подготовлены десятки докторов философии и наук.

Результаты многолетних исследований Сиддиги Мамедовой в области защиты растений нашли отражение более чем в 200 научных трудах, в том числе 3 монографиях и 5 учебных пособиях. Плодом напряженного труда ученой являются более 10 патентов, полученных за различные изобретения. Обстоятельными выступлениями на престижных научных конференциях и симпозиумах, участницей которых она была, Сиддига Мамедова достойно представляла азербайджанскую науку.

Общественная деятельность Сиддиги Мамедовой также заслуживает одобрения. Всегда активно участвуя в социальной жизни города Гянджа, в котором она жила, Сиддига Мамедова завоевала авторитет своей принципиальностью и объективностью. Сиддига ханум избиралась депутатом местного совета и Верховного Совета Азербайджана нескольких созывов.

Заслуги Сиддиги Мамедовой в развитии науки в стране всегда высоко оценивались. Ученая была награждена рядом орденов и медалей, высшими наградами независимой Азербайджанской Республики – орденами «Шохрат» и «Шараф», удостоена «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики».

Светлая память о видном ученом и известном педагоге, искреннем человеке Сиддиге Рза гызы Мамедовой будет вечно жить в сердцах тех, кто ее знал.

Аллах рехмет элясин!

Ильхам Алиев

Meхрибан Алиева

Aртур Раси-заде

Oгтай Асадов

Рамиз Мехтиев

Эльчин Эфендиев

Aкиф Ализаде

Гейдар Асадов

Mикаил Джаббаров

Дильгам Тагиев

Ахлиман Амирасланов

Mамед Салманов

Mагеррам Бабаев

Гариб Мамедов

Урхан Алекберов

Ибрагим Джафаров

Эльмар Велиев

АЗЕРТАДЖ

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