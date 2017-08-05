В Лянкяране произошла массовая драка, в результате которой два человека получили ножевые ранения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az, инцидент произошел в поселке Лявянги.

Прибывшие в поселок Лявянги на двух автомобилях восемь жителей города Лиман совершили в поселке автохулиганство, на что водители местных такси сделали им замечание.

В результате между сторонами произошла массовая драка с участием 10 человек. Во время драки два водителя такси получили ножевые ранения.

Сообщается, что виновники инцидента – автохулиганы – были в состоянии опьянения.

По факту начато расследование.

Отметим, что ранее сообщалось о получении двумя людьми ножевых ранений в результате драки в Лянкяране.

Пострадавшие жители района Пашаев Эмин Гурбан оглу, 1977 г.р., и Гафарзаде Эльвин Гюльоглан оглу, 1990 г.р., были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Причины происшествия расследуются.

Фото: Report.az