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Общество

Завершился этап тестовых экзаменов по приему на работу учителей 05.08.2017 16:10

В субботу, 5 августа, завершился этап тестового экзамена в рамках централизованного приема учителей на работу в общеобразовательные учреждения.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования республики, за весь тестовый этап с 25 июля по 5 августа в нем приняли участие около 40 тыс. человек.

В ходе тестового экзамена кандидатам предоставлялась возможность в течение 90 минут ответить на 60 вопросов в соответствии со специализацией: 40 вопросов из школьной программы по предмету, 10 вопросов по методике и стратегии обучения, 10 вопросов по логике.

Прием учителей на работу проводится в четыре этапа: оценка показателей в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест, собеседование.

В ходе следующего этапа, стартующего на следующей неделе, каждый из кандидатов будет выбирать вакантное место согласно собранным им баллам. Лица, получившие право занять вакантное место, будут допущены к собеседованию.

Талыб Бархудаев, И.А.

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