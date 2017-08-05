В воскресенье, 6 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью от +23 до +26, днем – от +34 до +38 градусов. Непосредственно в Баку ночью – от +24 до +26, днем – от +36 до +38.

Атмосферное давление составит порядка 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70–80%, днем – 40-45%.

На пляжах Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран и Бильгя – температура воды составит от +25 до +26 градусов. В Загульбе, Бузовна, Мардакяне и Шувеляне – от +26 до +27 градусов. На пляжах в Тюркане, Говсане, «Шихов» и «Сахиль» вода прогреется до 28 градусов.

В районах Азербайджана в воскресенье преимущественно без осадков, ожидается слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +25, днем – от +35 до +40. В горах ночью – от +15 до +20, днем – от +28 до +33 градусов.

Талыб Бархудаев, И.А.