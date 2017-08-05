Управление Приморского национального парка (бульвара) при Кабинете министров Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о демонтаже флагштока на Площади Государственного флага.

Как сообщил 1news.az заместитель начальника управления Приморского национального парка Назим Меджидов, о полном сносе флагштока речи не идет, эта информация недостоверна и не соответствует действительности.

«На самом деле, по техническим нормативам, флагшток, установленный на открытой 7 лет назад площади, должен проходить общий техосмотр и диагностику своего технического состояния. Сейчас начаты соответствующие работы для техосмотра, для этого проводится демонтаж флагштока», - подчеркнул Н. Меджидов.

Отметим, что, как стало известно 1news.az, кроме работ по техосмотру флагштока, будут одновременно проведены укрепительные работы и на самой Площади Государственного флага, которые позволят ей прослужить еще более длительный период. Возможно, эти работы продлятся несколько месяцев.

Тимур Рзаев, И.А.