Начинается реконструкция станции «Бакмил» ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, единственная наземная станция столичного метро «Бакмил» будет полностью отремонтирована до начала 2018 года.

«Запланированы укрепление платформы станции, обновление фасада, покрытий стен и пола, замена окон и дверей. Отмечу, что в ходе проведения ремонтных работ пассажиры смогут воспользоваться станцией», - подчеркнул Н.Пашаев.

Напомним, что станция «Бакмил» была открыта 38 лет назад, в 1979 году, при участии общенационального лидера Гейдара Алиева. Тогда она называлась «Электрозавод», а в 1992 году была переименована в «Бакмил».

Тимур Рзаев, Э.Т.