Стали известны новые подробности в деле живодеров, тащивших собаку-дворняжку волоком за машиной.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Хазарского района Баку, водитель и пассажир грузовика «Газель» (госномер 10-XB-125) были вызваны в 1-е отделение полиции, расположенное в поселке Мардакян, и написали объяснительные.

«После этого они были оштрафованы за нарушение правил перевозки животного на 200 манатов каждый. Далее один из них – непосредственно волочивший собаку за веревку - согласно статье 274 («Жестокое обращение с животными») Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана был оштрафован еще на 500 манатов – то есть в целом на 700 манатов», - отметили в управлении, подчеркнув, что разбирательство по факту продолжается.

Там также заявили, что в объяснительной обвиняемые написали о том, что собака была агрессивной.

«Собака всех кусает и в тот день сбежала от хозяина. Мы по его просьбе нашли ее и посадили в кузов, хотели отвезти домой, но она постоянно выпрыгивала. Пришлось перевозить ее таким способом», - заявили обвиняемые.

В свою очередь, занимающийся этим делом зоозащитник Фарид Мансуров заявил 1news.az, что собака, с большой долей вероятности, жива, но находится у своих так называемых хозяев.

«По закону человек может назвать собаку своей, только если у него есть документы на нее. У этих так называемых хозяев никаких подобных документов нет. Мы намерены забрать собаку, чтобы осмотреть ее на предмет получения внутренних повреждений, без ветеринара этого не сделать. Что же касается тех, кто волочил ее, то, по моему мнению, их необходимо оштрафовать и за создание аварийных ситуаций на дороге и нарушение общественного порядка», - подчеркнул Ф.Мансуров.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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