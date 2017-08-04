В 2017 – 2018 учебном году в 266 общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, будет функционировать 936 дошкольных групп. Общее количество детей в дошкольных группах в этом году повысится еще на 10%, достигнув 65%.

Впервые в республике прием детей в дошкольные группы в городе Баку проводится в электронной форме. Этот процесс будет проводиться с 1 августа по 18 сентября посредством онлайн-регистрации заявлений.

Прием документов в школах для дошкольных групп в других городах и регионах Азербайджана будет проводиться с 15 августа до конца сентября непосредственно в школах.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства образования Азербайджана.

Дошкольная подготовка – успешный шаг на пути к будущему

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что большая часть из того, что человек узнает за всю свою жизнь, приобретается до шестилетнего возраста. В течение этого периода закладывается основа познавательного и физического развития ребенка. Полученные знания обеспечивают его дальнейшее развитие, определяют жизненную философию, взгляды. Масштабное внедрение дошкольного образования имеет важное значение для повышения личных и академических успехов ребенка.

Основная цель создания дошкольных групп заключается в том, чтобы дети приступили к учебе подготовленными, адаптировались к учебному процессу, а также, чтобы у них сформировались определенные знания, навыки и привычки.

Задачи же дошкольной подготовки заключаются в укреплении и развитии положительного эмоционального отношения ребенка к школе, желании учиться, формировании индивидуально-социальных черт, необходимых для благополучной адаптации детей к школе. Требования к организации процесса подготовки ребенка к школьным занятиям предполагают физическую, личностную, интеллектуальную и социальную подготовку.

История дошкольного образования

История дошкольного образования в Азербайджане началась с создания в 1907 году в поселке Баил города Баку детского воспитательного учреждения. В последующие годы в разных городах и районах были открыты новые дошкольные образовательные учреждения. Однако раньше развитию дошкольного образования и созданию качественной инфраструктуры для него не уделялось достаточного внимания.

После того, как вопросы, связанные с дошкольным образованием, нашли свое отражение в принятой в 2013 году «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», были предприняты важные шаги в этом направлении.

Поддержав инициативу Первой леди, Вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой об улучшении качества дошкольного образования, Министерство образования организовало курсы дошкольной подготовки. И уже начиная с 2015 года по сегодняшний день его охват достиг 55% детей по всей стране. На территории всей республики количество детей в дошкольных группах было доведено до 86 970 всех детей пятилетнего возраста. В прошлом учебном году только в Баку в 839 дошкольных группах функционирующих в 261 школах получило образование 23 130 детей.

В виду успешности проекта и повышенного интереса общественности, а также особого внимания к дошкольному образованию со стороны руководства страны, с 2016-2017 учебного года охват дошкольным образованием планируется увеличить еще на 10 процентов.

В соответствии с правилами занятия в дошкольных группах начинаются каждый год 1 октября и завершаются 31 мая. В группах 4 раза в неделю в день по три часа проводятся занятия по – «Знакомству с внешним миром», «Подготовке к обучению грамоте и развитию речи», «Развитию искусства мышления», «Развитию логического и математического мышления», «Изобразительной деятельности», уроки музыки и физической культуры.

Занятия проводятся специализированными, опытными преподавателями начальных классов, для которых организовываются специальные курсы.

Скоро цель полностью будет достигнута

Нужно учесть, что в настоящее время в развитых странах мира процент охвата детей дошкольным образованием довольно высок. В соответствии с исследованием, количество детей, вовлеченных в дошкольное образование в США и Франции, составляет 100%, а в Германии и Бельгии 98%.

Главной целью, стоящей перед министерством образования страны, является доведение количества детей вовлеченных в дошкольное образование в этом учебном году до 65%, в 2018-2019 учебном году – до 75%, а в 2019-2020 году – до 90%.

В соответствии с приказом министра образования Микаила Джаббарова, принимается комплекс мер для создания необходимых учебных условий в общеобразовательных учреждениях, где будут созданы дошкольные группы. Деятельность дошкольных групп наряду с рядом законодательных актов, в том числе регулируется законом «О дошкольном образовании».

Подготовка к школе – начало успеха

Мировая практика показывает, что программа дошкольного образования положительно влияет на показатели и будущие достижения детей в общеобразовательных учреждениях.

С целью изучения важности дошкольного образования, его влияния на показатели детей в школе Институтом образования при Министерстве образования Азербайджана было проведено исследование, в котором приняли участие 1,097 первоклассников, случайно выбранных из 20 пилотных школ в Баку.

Были оценены знания школьников по азербайджанскому языку и математике. Для этого были выбраны дети, прошедшие занятия в организованных Министерством образования пилотных дошкольных группах и других учреждениях, а также дети, которые не приняли участия в соответствующих занятиях. По данным исследования, результаты детей, привлеченных к занятиям в дошкольных группах, были выше показателей других детей.

Положительные результаты дошкольного образования можно также увидеть в исследовании международной оценочной программы, к которой присоединился и Азербайджан – PIRLS (Международное исследование по развитию качества чтения и понимания текста). Согласно результатам исследования PIRLS в различных странах, средние показатели по чтению среди учащихся 4 классов, прошедших занятиях в дошкольных группах, в сравнении с другими школьниками были выше на 18 баллов.

Было проведено также исследование, охватившее 13 стран, включая, в том числе, Турцию, Австралию, Сингапур, Колумбию и Японию: «Начальные детские программы у других народов: Цели и результаты». В ходе исследования выяснилось, что дошкольное образование стимулирует развитие мышления и успехов в школе.

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Исследование, проведенное Национальным институтом по изучению раннего образования Университета Нью-Джерси, показало, что дошкольное образование положительно влияет на будущую социальную и академическую жизнь детей.

Хорошо организованное дошкольное образование в будущем становится причиной последовательного развития в получении высоких баллов на экзамене, склонности к специальному образованию, меньшей посещаемости репетиторов, достижении высокого образовательного уровня.

Дошкольное образование как фактор социального развития

Эксперты полагают, что повышение внимания к дошкольному образованию, в том числе организации дошкольных групп в целом способствует быстрому развитию страны, так как качественное дошкольное образование имеет также важное значение для формирования человеческих ресурсов, способных удовлетворить свои социальные и экономические потребности.

По мнению специалистов, в стране, где есть такие граждане, уровень бедности снижается быстрыми темпами, значительно понижается преступность, что обеспечивает благосостояние и материальное благополучие граждан. Все это в результате служит укреплению государства и государственности.

Габиль Бабаев