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Общество

Суд оставил под арестом бывшего свекра Ройи, арестованного за мошенничество 04.08.2017 18:11

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба на решение суда об аресте учредителя сети магазинов ÇudoPeçka и ООО ÇP Aqro Чингиза Асим оглу Джалилова на время следствие.

Как сообщили 1news.az в суде, на заседании под председательством судьи Вагифа Мурсагулова жалоба была отклонена, решение Бинагадинского районного суда Баку об избрании в отношении Ч.Джалилова меры пресечения в виде ареста на 2 месяца и 3 недели оставлено в силе.

Отметим, что этот срок – не приговор суда Ч.Джалилову, а срок его содержания под стражей на время следствия.

Напомним, что, как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, установлено, что учредитель сети магазинов ÇudoPeçka и ООО ÇP Aqro Чингиз Асим оглу Джалилов получил в ЗАО Bank Standard кредит в размере 21 миллиона 874 тысяч манатов благодаря содействию бывшего председателя правления банка Салима Эльдаровича Кримана.

Кредит был получен из денег как местных и иностранных инвесторов, так и из средств депозитных счетов. При этом без согласия Наблюдательного совета банка в качестве залога было использовано имущество, стоимость которого искусственно завысили.

Кредит был оформлен на ремонт квартир, покупку дач  и земельных участков как самим Ч.Джалиловым, так и его родственниками, близкими и подчиненными.  Впоследствии была создана видимость задолженности по кредиту, он был несколько раз реструктуризирован (условия кредита и выплат по нему были изменены).

Тем самым были присвоены 13 миллионов 962 тысячи манатов, которые Ч.Джалилов поделил с С.Криманом.

Ч.Джалилов арестован по решению суда,  ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере») и 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Отметим, что Ч.Джалилов - бывший свекор (отец мужа) певицы Ройи.

Тимур Рзаев

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Бывший свекор Ройи арестован за мошенничество с кредитом банка Standard

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