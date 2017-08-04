В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются очень жаркие дни.

Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана предупреждает, что в период с 5 по 10 августа температура воздуха поднимется до +35 – +39 градусов, в некоторые дни до +41 градуса.

В районах Азербайджана 5–10 августа также очень жарко. Температура воздуха поднимется до +35– +40 градусов.

В частности, в Нахчыване и районах Центрального Арана температура воздуха может подняться до +43 градусов, в горной местности – до +34 градусов.

Гидрометцентр предупреждает, что жаркая безветренная погода может неблагоприятно сказаться на самочувствии большинства людей, преимущественно метеочувствительных. Не рекомендуется длительное время находиться на солнце.

Елена Остапенко, Э.Т.