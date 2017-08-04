Управление государственной дорожной полиции Баку в результате проведенного разбирательства полностью разоблачило женщину-водителя, заявившую, что инспектор хотел с ней познакомиться.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, разбирательство достоверно подтвердило, что женщина пытается оклеветать сотрудника полиции.

«Инспектор Фарид Мустафазаде, несший службу на мотоцикле (госномер 10-P-048), заметил нарушение, совершенное водителем автомобиля марки Jeep (госномер 90-GG-044) Фатимой Талыбовой, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Это произошло на пересечении улиц Михаила Лермонтова и Теймура Эльчина (у телетеатра). Инспектор приказал водителю остановить машину. Но женщина не подчинилась законному требованию сотрудника полиции и продолжила движение, что доказывают и записи с видеокамер наблюдения.

Удалось ее остановить лишь на улице Мехти Гусейна, около Flame Tower. Но и тут Фатима Талыбова не согласилась с тем, что нарушила правила и должна быть оштрафована на 80 манатов и 4 штрафных балла, а начала выяснять отношения с инспектором, запугивать его, вести видеосъемку, которую затем выложила в Интернет с целью отомстить за выписанный протокол.

Но запись служебной видеокамеры полностью опровергает все обвинения Талыбовой», - заявил В.Асадов и подчеркнул, что Дорожная полиция подает на Фатиму Талыбову в суд за клевету.

Отметим, что с момента получения водительских прав в 2012 году Фатима Талыбова была оштрафована в общей сложности 107 раз (из них 11 раз с начала этого года), а в 2015 году вообще была лишена водительских прав.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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