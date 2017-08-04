В субботу, 5 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью от +23 до +26, днем - от +34 до +38 градусов. Непосредственно в Баку ночью - от +24 до +26, днем - от +35 до +37.

Атмосферное давление составит порядка 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70–80%, днем - 40 – 45%.

На пляжах Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран и Бильгя - температура воды составит от +25 до +26 градусов. В Загульбе, Бузовна, Мардакяне и Шувеляне - от +26 до +27 градусов. На пляжах в Тюркане, Говсане, «Шихов» и «Сахиль» вода прогреется до +28 градусов.

В районах Азербайджана в субботу преимущественно без осадков, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +25, днем - от +35 до +40. В горах ночью - от +15 до +20, днем – от +27 до +32 градусов.

Гидрометцентр предупреждает, что в период с 5 по 10 августа на Абшеронском полуострове ожидается жаркая безветренная погода, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии большинства людей, преимущественно метеочувствительных.

Не рекомендуется долгое время находиться под солнцем.

Елена Остапенко, Э.Т.