USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
Общество

5 августа на Абшероне жарко, до +38 04.08.2017 14:20

В субботу, 5 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью от +23 до +26, днем - от +34 до +38 градусов. Непосредственно в Баку ночью - от +24 до +26, днем - от +35 до +37.

Атмосферное давление составит порядка 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70–80%, днем - 40 – 45%.

На пляжах Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран и Бильгя - температура воды составит от +25 до +26 градусов. В Загульбе, Бузовна, Мардакяне и Шувеляне - от +26 до +27 градусов. На пляжах в Тюркане, Говсане, «Шихов» и «Сахиль» вода прогреется до +28 градусов.

В районах Азербайджана в субботу преимущественно без осадков, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +25, днем - от +35 до +40. В горах ночью - от +15 до +20, днем – от +27 до +32 градусов.

Гидрометцентр предупреждает, что в период с 5 по 10 августа на Абшеронском полуострове ожидается жаркая безветренная погода, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии большинства людей, преимущественно метеочувствительных. 

Не рекомендуется долгое время находиться под солнцем.

Елена Остапенко, Э.Т.

396количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП в Баку, в котором погиб водитель Gelandewagen - ФОТО - ОБНОВЛЕНОБабушка-убийца: Я надеялась, что люди подумают, что мою внучку убили джинны – ОБНОВЛЕНОНаказаны живодеры, тащившие собаку волоком за машиной в Баку – ВИДЕОВ США мужчина-трансгендер родил ребенка - ФОТОСвадьба года: Журнал «ОК!» опубликовал эксклюзивные кадры со свадьбы внука Аллы Пугачевой – ФОТОПранк: Реакция жителей Баку на молодого человека, увешенного деньгами – ВИДЕОБакинские поклонники взбудоражены новостью о приезде Стинга в столицу Азербайджана – ФОТОСкончался бывший главный тренер сборной Азербайджана по волейболу«Карабах» сыграет с «Копенгагеном» в плей-офф Лиги чемпионовДорожная полиция Баку разоблачила женщину-водителя, заявившую, что инспектор хотел с ней познакомиться – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 августа20:08 Ильхам Алиев: «За первые 6 месяцев этого года в Азербайджан вложены инвестиции в размере 5 млрд долларов»19:56 Facebook внедрил поддержку искусственного интеллекта в систему автоматического перевода19:22 AZAL призывает пассажиров приобретать билеты у доверенных партнеров18:57 Евросоюз расширил санкции против России18:35 Матео Мужек: «Нефтчи» выступает в чемпионате, который по своему уровню выше того, где я играл»18:11 Суд оставил под арестом бывшего свекра Ройи, арестованного за мошенничество17:48 Неймар: «Мне нужен был вызов. Мое сердце подсказало перейти в «ПСЖ»17:40 В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм17:32 Экс-президент «Интера» жестко отреагировал на смену названия клуба17:24 В аэропорту Барселоны образовались гигантские очереди из-за забастовки персонала17:16 Биологи открыли древнего червя с 50 шипами на голове17:08 Президент «ПСЖ»: «Те, кто говорят о финансовом фэйр-плей, просто попейте кофе»17:00 Коалиция признала: в борьбе с ИГИЛ погибло более 600 мирных жителей16:52 Технический директор «Копенгагена»: «Нам надо изучить игру «Карабаха»16:44 На Гавайях в вершину горы ударила молния из космоса - ВИДЕО