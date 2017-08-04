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Общество

Дорожная полиция Баку предупредила одержимых Facebook водителей – ФОТО - ВИДЕО 04.08.2017 13:16

Управление государственной дорожной полиции Баку обратилось к водителям, которые, находясь за рулем двигающегося автомобиля, ведут прямую трансляцию в социальных сетях, в частности, в Instagram и Facebook.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, на днях от подобных действий в тяжелом ДТП погибла известная российская мотоциклистка.

«За рулем необходимо быть внимательным и сосредоточенным на дороге. Говорить по телефону, выпускать руль из рук, разговаривать с сидящими в салоне пассажирами, вести интернет-трансляции и т.д.  нельзя, это отвлекает от вождения и может спровоцировать ДТП.

Также подобные действия являются административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф», - подчеркнул В.Асадов.

Напомним, что на днях известная в Инстаграме под псевдонимом Моника 40-летняя мотоциклистка из Владивостока (Россия) Ольга Пронина погибла в серьезном ДТП. Авария произошла на 33-м километре четырехполосной магистрали Седанка – Патрокл. Пронина на своем супербайке BMW S1000 RR ехала со стороны Патрокла в направлении Снеговой пади. На одном из поворотов мотоцикл занесло и вместе с женщиной откинуло на железное ограждение. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы: прибывшие на место врачи «скорой» лишь констатировали смерть. По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости.

Знакомые Прониной, зная ее любовь к экстриму и съемке эффектных поездок на байке, не исключают, что и в тот вечер их подруга решила снять несколько ярких кадров для своего Инстаграма.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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