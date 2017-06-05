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Общество

Будут увеличены штрафы за курение сигарет в общественном транспорте и привлечение к курению несовершеннолетних 05.06.2017 13:05

В понедельник, 5 июня, в Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека, по правовой политике и государственному строительству, по труду и социальной политике.

Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждены изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки предполагают увеличить размер штрафа за курение на воздушном транспорте - со 100 до 1000 манатов. За привлечение несовершеннолетних лиц к курению предполагается увеличить штраф с 60-100 манатов до 100-150 манатов, штраф за курение на железнодорожном, морском и речном транспорте – с 40 до 100 манатов, штраф за курение в метрополитене – с 50 до 100 манатов, во внутригородских, междугородних и международных автобусах – с 40 до 100 манатов.

Напомним, что в Азербайджане в настоящее время обсуждается законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий», который определяет места, где будет запрещено курить сигареты и другие табачные изделия.

Так, в случае его окончательного принятия будет запрещено использование табачной продукции в учреждениях здравоохранения, образования и науки, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, цирке, выставочных залах, на спортивных мероприятиях, концертах, объектах социального обслуживания и торговли, в автобусных терминалах, зонах парковки автобусов, транспортных средствах общего пользования и такси, лифтах многоэтажных домов, на детских площадках и в других местах.

14 апреля в первом чтении и 16 мая во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий».

Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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