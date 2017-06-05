Ряд магазинов различных сетей супермаркетов в Баку поставил перед входом паркоматы.

Как сообщает 1news.az, это сделано сотрудниками Управления автотранспорта специального назначения Исполнительной власти Баку по просьбе руководства супермаркетов. В частности, паркоматы установлены перед некоторыми магазинами на улице Мирджалала в 9-м микрорайоне, на улице Джафара Хандана, Тбилисском проспекте и т.д.

Дело в том, что некоторые несознательные водители использовали стоянки перед магазинами как место бесплатной долговременной охраняемой парковки. При этом они не заходили в супермаркеты, а шли по своим делам в округе.

Чтобы прекратить это, и были установлены паркоматы. Отметим, что на данный момент паркоматы не работают и используются скорее как средство «устрашения» таких несознательных водителей. Сотрудники супермаркетов сами контролируют, кто из припарковавшихся заходит в магазин, а кто идет по своим делам - таких водителей просят уехать, обещая в случае отказа «запустить» паркомат.

Тимур Рзаев, Э.Т.