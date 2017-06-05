4 июня в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония «Выпускник SABAH».

В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала Лейла Алиева ознакомилась с выставкой под названием «Я – SABAH». На выставке юноши и девушки поделились своими инновативными идеями с Лейлой Алиевой.

Группы SABAH были созданы в 2014-2015 учебном году в 7 высших учебных заведениях по 34 специальностям. Функционирующие в настоящее время в 11 вузах, группы SABAH охватывают более 2300 студентов по 46 специальностям . Число первых выпускников групп SABAH в 2016-2017 годах составляет 722 человека.

В рамках деятельности, организуемой в целях создания условий для эффективной внеучебной деятельности студентов SABAH, реализован проект «Волонтер SABAH».

Профессорский и преподавательский состав групп SABAH, в целом, около 650 человек, сформирован из отобранных педагогов высших учебных заведений, носителей языка, приглашенных из Канады и Англии, а также действующих в Азербайджане специалистов местных и зарубежных компаний.

Церемония «Выпускник SABAH» началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем был продемонстрирован видеоролик о группах SABAH.

На мероприятии министр образования Микаил Джаббаров зачитал поздравительное послание Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой, адресованное выпускникам SABAH. В послании говорится, что проект SABAH является одной из важных инициатив, осуществляемых в рамках реализации «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым в 2013 году.

Пожелав в послании успехов выпускникам SABAH, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиева отметила, что на образованную молодежь возлагается большая ответственность в деле интеграции нашей страны в стремительно глобализирующийся мир. Коснувшись также роли волонтеров SABAH в крупномасштабных международных мероприятиях, осуществляемых в нашей стране, Первый вице-президент подчеркнула, что волонтерство и оказание поддержки являются важными гражданскими качествами.

Затем выпускники SABAH - студентка Бакинского государственного университета Гюнай Иманзаде и студент Азербайджанского технического университета Шахин Халилов рассказали о знаниях, полученных у высокопрофессиональных преподавателей групп SABAH, отметили, что возможности, созданные SABAH, приобретенные знания и опыт сыграют важную роль в их дальнейшей карьере.

Министр образования Микаил Джаббаров в своем выступлении отметил, что проведение церемонии первых выпускников групп SABAH в центре, носящем имя нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, носит символический характер. Министр подчеркнул, что будущее нашей страны связано с грамотными, умелыми и высококвалифицированными молодыми людьми. И именно поэтому в образовательном процессе применяется более содержательная и строгая академическая программа.

Микаил Джаббаров отметил, что меры, осуществляемые в направлении развития азербайджанского образования под руководством Президента Ильхама Алиева, играют незаменимую роль в формировании нашей молодежи в грамотных , конкурентоспособных специалистов и настоящих граждан. Министр образования отметил, что обращение Первого вице-президента является еще одним отражением внимания и заботы об образовании и молодежи.

Подчеркнув, что основной целью SABAH является повышение качества высшего образования, создание новой и уникальной среды, обеспечение подготовки кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда, М.Джаббаров рассказал о возможностях, созданных этими группами для молодежи. Поздравив выпускников SABAH в заключение своего выступления, министр образования пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

По окончании церемонии прозвучал гимн групп SABAH, было сделано фото на память.

АЗЕРТАДЖ