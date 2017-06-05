Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, сотрудники приюта для животных BARS (Baku Animal Rescue Society) и волонтеры спасли собак из затопленного приюта.

Как сообщила 1news.az создатель и руководитель приюта Лейла Ахундова, расположенный на Шамахинском шоссе, в поселке Пирикешкюль близ Баку (у военного городка) приют BARS стал жертвой стихийного бедствия и сейчас затоплен селями и дождевыми потоками.

«Спасатели МЧС прибыли с надувными лодками и в специальных комбинезонах для работы в воде. На территории приюта столько грязи и ила, что даже передвигаться там трудно. Однако мы со спасателями смогли вытащить собак с острова. Работали вместе 11 часов, так как собаки не шли к незнакомым им спасателям, а к нам шли. Собаки уже доставлены в Центр по уходу за животными IDEA, который любезно помог нам в этот сложный момент, за что я очень благодарна его руководству и сотрудникам», - заявила Л.Ахундова, отметив, что собаки будут находиться в Центре по уходу за животными IDEA до тех пор, пока приют BARS не восстановят.

«Очень больно видеть свое детище, в которое ты вложил так много времени, нервов, энергии и, самое главное, души, в таком плачевном состоянии. Но ни это, ничто другое не заставит нас сдастся. Мы восстановим приют и сделаем его еще лучше, чем он был. Нам понадобится помощь неравнодушных людей, которые готовы нам в этом помочь. Наблюдая за тем, как самоотверженно люди вместе с нами спасали беспомощных животных, я убеждалась, что ни за что нельзя сдаваться даже в самые трудные моменты, и тогда помощь придет, даже если ты понятия не имеешь откуда. Добру свойственна цепная реакция.

Спасибо всем, кто действительно помогал по делу и проделал эту тяжелейшую 11-часовую операцию по спасению обитателей нашего приюта в экстремально жутких условиях - добрым людям, сотрудникам МЧС, тем, кто помогал с транспортом, кормом, погрузкой собак в машины, организацией временного размещения собак в IDEA, освещением ситуации в СМИ. Каждый из нас еще больше стал хорошим человеком. Спасибо вам!

Теперь главной задачей для нас является восстановление приюта. Для этого нам понадобится физическая помощь и материальная. Желающие помочь нашему приюту BARS могут связаться со мной по телефонам: 055-225-50-00 и 055-360-00-35, а также сделать это посредством платежной системы MilliOn: Серия паспорта: AZE 15958577, номер счета: 380194401133649703 (Bank Respublika)», - отметила Л.Ахундова.

Отметим, что учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA (International Dialogue for Environmental Action – Международный диалог по охране окружающей среды) является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Центр по уходу за животными IDEA – IACC начал официальную деятельность 1 марта 2017 года. Фундамент центра был заложен в октябре 2014 года Лейлой Алиевой.

Центр по уходу за животными IDEA предназначен для обследования и лечения бездомных животных в городе Баку и его окрестностях, а также их краткосрочного приюта. Комплекс центра построен при поддержке Европейского азербайджанского общества с использованием опыта других государств. К проектно-строительным работам были привлечены специалисты Британского королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Здесь предусматривается оказание бездомным животным услуг, связанных с прививками, стерилизацией, а при необходимости – операцией. Построенные в центре 24 вольера позволяют разместить одновременно более тысячи животных. Рядом с каждым вольером отведена территория для прогулок. Здесь же размещен комплекс по лечению и реабилитации больных животных. В клинике и лаборатории центра, наряду с проведением обследования и лечения, функционирует также служба мобильной скорой ветеринарной помощи. Кроме того, задействована специальная группа, ответственная за размещение в центре травмированных или нуждающихся в прививке бездомных животных.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото и видео – затопленный приют BARS и собаки из приюта в Центре IDEA

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