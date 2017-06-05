В понедельник, 5 июня, в Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека, по правовой политике и государственному строительству, по труду и социальной политике.

Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждены поправки в законопроект в третьем чтении «Об ограничениях использования табачных изделий».

Выступивший на мероприятии депутат Фазиль Мустафа отметил важность принятия данного законопроекта.

По его словам, в начале внедрения законопроекта будут иметь место определенные трудности.

«Поэтому в начальный период реализации законопроекта есть необходимость в проведении просветительской работы среди граждан», - сказал он, отметив, что в целом законопроект был составлен на высоком уровне.

Далее выступила депутат Малахат Ибрагимгызы, которая отметила, что данный закон будет защищать права каждого гражданина.

Она указала, что определенные проблемы в связи с курением имеются в домах торжеств, и предложила внести в законопроект ряд пунктов по этому поводу.

Депутат Ровшан Рзаев в свою очередь предложил увеличить размер штрафов в законопроекте.

Он указал, что в законопроекте предполагается штраф за курение на территории метрополитена в размере 100 манатов.

«Однако если учесть, что метрополитеном пользуется очень большое число граждан, было бы хорошо увеличить размер данного штрафа до 500 манатов», - сказал он.

Следует отметить, что законопроект определяет места, где будет запрещено курить сигареты и другие табачные изделия.

Так, в случае его окончательного принятия будет запрещено использование табачной продукции в учреждениях здравоохранения, образования и науки, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, цирке, выставочных залах, на спортивных мероприятиях, концертах, объектах социального обслуживания и торговли, в автобусных терминалах, зонах парковки автобусов, транспортных средствах общего пользования и такси, лифтах многоэтажных домов, на детских площадках и в других местах.

Напомним, что 14 апреля в первом чтении и 16 мая во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий».

Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

Читайте по теме:

Милли Меджлис ограничивает использование табачных изделий в общественных местах

В Азербайджане усилился интерес женщин к курению

В Милли Меджлисе обсудили вопрос ограничения курения в общественных местах

В Азербайджане могут запретить курение в общественных местах

Определены места, где будет запрещено курить сигареты и другие табачные изделия - СПИСОК

Эльшан Рустамов, Г.Р.