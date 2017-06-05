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Общество

В Азербайджане могут перейти на безналичные расчеты при осуществлении выплат турагентам 05.06.2017 12:04

В понедельник, 5 июня, в Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека, по правовой политике и государственному строительству, по труду и социальной политике.

Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждены поправки в законопроект «О туризме».

Так, в соответствии с изменениями предлагается перейти на безналичные расчеты при осуществлении выплат турагентам.

Законопроект «О туризме» включает в себя 8 частей и 62 статьи и направлен на регулирование туристической сферы, осуществление государственного контроля и управления туризмом, организацию туристической деятельности, обеспечение безопасности в этой области.

Проект закона предусматривает создание в Азербайджане туристических фондов с целью развития туристической индустрии, предоставление из государственного бюджета субсидий для поощрения развития туризма.

Документ предусматривает также регулирование вопросов, связанных с классификацией источников финансирования туристической сферы, финансовых методов и ограничений, а также страхованием, наукой и образованием.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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