В понедельник, 5 июня, в Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека, по правовой политике и государственному строительству, по труду и социальной политике.
Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждены поправки в законопроект «О туризме».
Так, в соответствии с изменениями предлагается перейти на безналичные расчеты при осуществлении выплат турагентам.
Законопроект «О туризме» включает в себя 8 частей и 62 статьи и направлен на регулирование туристической сферы, осуществление государственного контроля и управления туризмом, организацию туристической деятельности, обеспечение безопасности в этой области.
Проект закона предусматривает создание в Азербайджане туристических фондов с целью развития туристической индустрии, предоставление из государственного бюджета субсидий для поощрения развития туризма.
Документ предусматривает также регулирование вопросов, связанных с классификацией источников финансирования туристической сферы, финансовых методов и ограничений, а также страхованием, наукой и образованием.
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Эльшан Рустамов, Г.Р.