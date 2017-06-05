Благодаря широкому ассортименту продуктов для самых требовательных любителей мороженого и реализации мировых стандартов в сфере производства Азербайджана «Rich SA» OOO делает наступающее лето знаковым. «-40° холода!» - именно с этим скрытым анонсовым содержанием наконец-то раскрывается акция, активно задействованная в социальной медиа и наружной рекламе.

Мороженое, которое дарит человеку знойным южным летом прохладу, реализуется исключительно за счет отечественного производства. Благодаря этому значимому шагу в ближайшей перспективе в направлении импортозамещения как особую отрасль можно рассматривать экспорт азербайджанского товара в иностранный рынок.

Профессионалы, которые производят новое мороженое с высоким качеством, передают своевременный и актуальный для этого сезона месседж – «Это лето будет прохладным». Вдобавок, с целью беспрерывного обеспечения точек продаж новой и качественной продукцией, они ускоряют системную дистрибуцию.

Скорее всего, вы уже успели испробовать в точках продаж нашего города мороженое различного ассортимента, включая марки «Lazzmaster», «Umai», «Frozzy», «Kidda», «Homeday» от компании «Rich SA» ООО. Полученные от потребителей отзывы по поводу качества продукта не могут не вдохновлять наших мороженщиков.

«Rich SA» ООО организует производство мороженого в недавно построенном предприятии совместно с 200-ми сотрудниками. Стоит отметить и то, что этот завод является самым крупным на Кавказе по показателям производственной мощности.

В этом производственном предприятии, оснащенным оборудованием из Австрии, Италии и Германии, изготавливается и предоставляется потребителям мороженое по частным рецептам и в рамках гигиенических норм под присмотром квалифицированных технологов и мастеров из вышеупомянутых стран. Сырье для изготовления мороженого завозится из Австралии, Турции, Бельгии и др. стран.

Благодаря своему особому вкусу, качеству и ингредиентам «Rich SA» ООО амбициозно входит в рынок и в скором времени планирует организовать экспорт товаров окружающим региональным странам.

На правах рекламы