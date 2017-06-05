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Общество

В парламенте обсуждают запрет на курение в общественных местах 05.06.2017 11:24

В понедельник, 5 июня, в Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека, по правовой политике и государственному строительству, по труду и социальной политике.

Как сообщает 1news.az, выступивший на заседании в ходе обсуждения в третьем чтении законопроекта «Об ограничениях использования табачных изделий» председатель комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли указал, что были учтены все мнения депутатов, озвученные в ходе предыдущих обсуждений.

«Данный законопроект соответствует требованиям дня», - сказал он.

По его словам, больше года ведется работа над этим законопроектом.

«Это очень важный вопрос, который интересует всех. Данный документ был вынесен на обсуждение при поддержке спикера Огтая Асадова. За прошедший период была проведена большая работа, озвученные предложения и критика по законопроекту были приняты во внимание», - сказал он.

Следует отметить, что законопроект определяет места, где будет запрещено курить сигареты и другие табачные изделия.

Так, в случае его окончательного принятия будет запрещено использование табачной продукции в учреждениях здравоохранения, образования и науки, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, цирке, выставочных залах, на спортивных мероприятиях, концертах, объектах социального обслуживания и торговли, в автобусных терминалах, зонах парковки автобусов, транспортных средствах общего пользования и такси, лифтах многоэтажных домов, на детских площадках и в других местах.

Напомним, что 14 апреля в первом чтении и 16 мая во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий».

Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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