Мобильный ASAN xidmət 5 июня - 4 июля окажет выездные услуги гражданам в городах Дашкесан, Балакен, Ярдымлы, Имишли, 5 - 19 июня – в городе Агдам.

Как говорится в сообщении данной структуры, в то же время мобильные автобусы ASAN 20 мая – 8 июня обслуживают граждан в Зардабе, 22 мая – 20 июня – в Гусаре, 26 мая – 9 июня – в поселке Мехтиабад, 1 – 10 июня – в поселке Тюркан, а поезд ASAN 22 мая – 5 июня – в Хачмазе.

Наряду с этим, в Абшеронском доме молодежи гражданам оказываются услуги по выдаче и замене общегражданских паспортов.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновативными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ф.Багирова