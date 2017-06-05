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Общество

Найдена похищенная в Баку мемориальная доска Саре Ашурбейли – ФОТО 05.06.2017 10:20

Сотрудниками Управления полиции Насиминского района Баку найдена похищенная ранее мемориальная доска выдающемуся ученому Саре Ашурбейли, установленная на фасаде дома №148 по ул.Видади, где она проживала.

Как сообщили 1news.az в управлении, похитители доски задержаны.

«В ходе расследования выяснилось, что они пытались сдать доску в пункт приема металлолома. Именно там они и были задержаны с поличным. Мемориальная доска Саре Ашурбейли возвращена на место», - заявили в управлении, подчеркнув, что для предотвращения повторения подобных случаев на фасаде здания установлена камера видеонаблюдения.

Сара Ашурбейли – советский историк, член Союза художников Азербайджана. Окончила французский коллеж имени Жанны д’Арк в Стамбуле, восточный факультет АГУ, факультет иностранных языков АПИ имени Ленина.

В 1937-1958 годах преподавала французский и английский языки в вузах республики. Работала завотделом средних веков Музея истории АН Азерб. ССР (1954-1958), ученым секретарем и старшим научным сотрудником Института востоковедения АН Азербайджанской ССР (1958-1961).

С 1961 года – старший научный сотрудник Института истории АН Азербайджанской ССР. Основное направление исследований – история средневековых городов Азербайджана. Имеет публикации на английском, французском и других языках.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО автора

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В Баку с фасада здания украли мемориальную доску Саре Ашурбейли – ФОТО

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