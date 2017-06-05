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Общество

Очередной сквер в Баку под угрозой вырубки. Граждане надеются только на Президента - ФОТО 05.06.2017 17:57

Тема вырубки зеленых насаждений, чаще всего – по причине нового строительства, все еще является очень актуальной.

Соцсети и СМИ не успевают разобраться с одним вопиющим случаем, как поступает сигнал о новом.

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Напомним, что всего месяц назад общественность всколыхнула новость о парке в поселке Ахмедлы, который на момент обращения с жалобой в редакцию 1news.az успели обнести забором. Жители близлежащих домов были вполне обоснованно обеспокоены тем, что их лишат любимого места отдыха, вырубив все деревья. 

Однако своевременное вмешательство Министерства экологии и природных ресурсов не позволило свершиться непоправимому: глава Исполнительной власти Хатаинского района заверил, что ни одно дерево не пострадало, более того, согласно плану строительства подразумевалось лишь благоустройство парка, а никак не его ликвидация.

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Мы вздохнули с облегчением - этому парку повезло больше, чем деревьям в Ясамальском районе, которые к моменту резонанса в СМИ успели уничтожить. И лишь после вмешательства главы государства виновные в этом были наказаны.

Но, видимо, есть те, кто не следит за новостями и не боится штрафов. Буквально вчера к нам вновь поступила жалоба от жителя поселка Бакиханова Оруджа Мехтиева, который выражает серьезную обеспокоенность судьбой парка, расположенного в Сабунчинском районе.  О.Мехтиев утверждает, что сотни деревьев в парке поселка Бакиханова находятся под угрозой, а на присланных нам фотографиях видно, что парк уже обнесен забором.

«Каждый раз наш Президент говорит о том, что нельзя отдавать парки под строительство домов, а также вырубать деревья, но вновь находятся те, кто нацеливается именно на деревья.

В поселке Бакиханова, между улицами А.Агаева и Т.Гямбарова, у нас отняли летний парк с летним кинотеатром и собираются строить дома, уже есть документы. Этот парк с сотнями деревьев стоит почти век. В настоящее время парк обнесли каменным забором, железной дверью закрыли общественный проход, через который люди проходили каждый день. А теперь мы вынуждены  обходить парк, делая огромный круг, чтобы отвести детей в школу 169. Жители этих двух улиц уже обращались во все инстанции, но адекватного ответа так и не было получено. 

Как можно вырубать сотни деревьев, которые дают людям кислород, и строить в парке дома? Это же преступление! Жители поселка Бакиханова хотят донести информацию об угрозе, нависшей над парком, до общественности, до главы нашего государства», - говорится в письме, подписанном «жители поселка Бакиханова».

- Мы обращались с жалобой в Исполнительную власть. Но там нам заявили, что эта территория принадлежит малому предприятию «Гамид», и у них уже есть разрешение на строительство домов.

Как можно строить дома в парке, вырубать деревья?! Почему у людей отнимают парк?!  Это - полное нарушение прав граждан! Этот парк был создан для отдыха людей, а не для того, чтобы его вырубили и построили тут дома. Разве можно отдать такой прекрасный парк под дома? - справедливо задается вопросом О.Мехтиев.

За комментарием о судьбе парка 1news.az обратился к заведующему отделом Департамента охраны окружающей среди Минэкологии Ягубу Мирзоеву. По его словам, на поступивший от нашего читателя сигнал министерство уже отреагировало. 

- Наши сотрудники взяли ситуацию под свой контроль. Мы уже направили их на место предполагаемого строительства. Все деревья парка будут взяты нами на учет, чтобы ни в коем случае не допустить их вырубки, - подчеркнул он.

В то же время в министерстве отметили, что по документам парк действительно является частной территорией, и сказали, что этот вопрос требует отдельного разбирательства, которое уже начато.

Мы также будем держать ситуацию под контролем и находиться на связи как с жителями поселка Бакиханова, так и с представителями Минэкологии.

А наших читателей призываем сообщать о подобных случаях.  Президент Азербайджана не раз подчеркивал важность общественного контроля.

Напомним, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, сделавший в свое время немало для озеленения столицы, также жестко пресекал любые попытки вырубки деревьев. Однажды, столкнувшись с подобным, он сказал: «…Я неоднократно говорил, повторюсь еще раз - кто срубит здоровое дерево, считайте, что отрубили мне руку, пальцы. Большего преступления быть не может».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совсем недавно так же достаточно жестко высказался по поводу вырубки деревьев: «…Некие лица в ночное время незаконно вырубают деревья, выравнивают участки под будущее строительство домов. Это бессовестно, это позор, это преступление».

Натали Александрова, Тимур Рзаев

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