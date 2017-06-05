История найденной на улице 5-летней Ягмур, брошенной родной матерью, продолжает оставаться одной из обсуждаемых тем в обществе.

Увы, интерес к этой действительно актуальной теме подогревается, в том числе, и с негативной стороны - ряд СМИ со ссылкой на свои (неназванные) источники продолжает распространять информацию о том, что у Ягмур во время медицинского обследования якобы обнаружен СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), которым девочка заразилась во время изнасилования. Более того, пишут даже, что мать была сутенершей девочки и находила для нее клиентов.

Ранее полиция Баку в заявлении для 1news.az опровергла эти домыслы, но они, увы, продолжаются.

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В связи с этим 1news.az связался с заместителем директора Общественного объединения «Дети Азербайджана» Васифом Акифлы, который заявил нам, что распространение подобной информации недопустимо.

«Писать такое про маленькую 5-летнюю девочку в корне неправильно. Ей и так нелегко. К нам ее привели сотрудники Управления полиции Бинагадинского района Баку. Когда полицейские нашли Ягмур на улице, она была голодная и в лохмотьях. Спасибо сотрудникам полиции – они накормили девочку и купили ей одежду.

А сейчас пишут всякие бредни… Хочу сказать, что девочка два раза прошла судмедэкспертизу, и у нее не выявлено признаков сексуального насилия. Но физическое насилие было – на теле Ягмур обнаружили следы побоев. СПИДа у нее также не выявлено», - подчеркнул В.Акифлы.

Говоря о нынешнем состоянии маленькой Ягмур, он отметил, что девочка чувствует себя хорошо.

«Слава Богу, она уже адаптировалась, играет с другими детьми в нашем центре. А ведь когда ее только привели, она всего боялась», - заявил замдиректора.

Отвечая на вопрос о будущем девочки, В.Акифлы сказал, что необходимо дождаться итогов разбирательства по этому делу.

«Мать девочки Шахназ или, как она себя порой называет, Ламию могут лишить родительских прав. У нее ведь и другие дети есть, и все живут где придется. Если вернуть ребенка ей, то через некоторое время Ягмур снова найдут на улице», - подчеркнул Васиф Акифлы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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