Дорожная полиция Баку обратилась к водителям, управляющим автомобилями в летней обуви – шлепанцах, «вьетнамках» и т.д.

Как сообщили 1news.az в Управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, данные Дорожной полиции показывают, что каждый год водители в такой обуви совершают ДТП на дорогах, ведущих на столичные пляжи и обратно.

«Разбирательство по всем этим фактам показало, что аварии произошли именно потому, что водители управляли автомобилями в подобной обуви. В частности, она порой в самый неподходящий цепляется за педали или застревает под ними, что мешает вовремя отреагировать на изменение дорожной ситуации», - подчеркнул В.Асадов.

По его словам, Дорожная полиция просит водителей быть более ответственными при управлении автомобилями и не надевать при этом шлепанцы.

Тимур Рзаев, Э.Т.