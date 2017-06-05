Согласно рейтингу международной организации The World Economic Forum, дороги Азербайджана названы самыми лучшими в СНГ.
Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, азербайджанские дороги заняли 50-е место в мире.
Из соседних стран Россия заняла 123-е место, Грузия – 78-е, Армения – 81-е. Среди стран Центральной Азии самое высокое место у Таджикистана – 70-е.
Согласно рейтингу, самые лучшие дороги в мире – во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане.
Самые плохие дороги – в Молдове, Мозамбике, Украине, Мавритании, Парагвае, Конго и на Мадагаскаре.
Тимур Рзаев, Э.Т.