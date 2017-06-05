Дороги Азербайджана признаны самыми лучшими в СНГ – ФОТО

Завтра в Баку и на Абшероне жарко, до +30

Ко дню рождения Микаила Мушфига в Баку открыт восстановленный памятник поэту - ФОТО



ОАО «Азеравтойол» открыло восстановленный памятник Микаилу Мушфигу в парке

Бакметрополитен на свое 50-летие запустил на линию юбилейный поезд – ФОТО – ВИДЕО

100 видов Ичери шехер глазами ирландского художника – ФОТО

Будут увеличены штрафы за курение сигарет в общественном транспорте и привлечение к курению несовершеннолетних



В понедельник, 5 июня, в Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентских

Некоторые бакинские супермаркеты поставили перед входом паркоматы для «устрашения»