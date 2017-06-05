6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, вечером прогнозируется усиление облачности, ветер северо-западный, днем сменится умеренным южным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов,

Температура воздуха ночью составит: на Абшероне ночью от +16 до +19, днем – от +25 до +30, в Баку ночью от +17 до +19, днем от +27 до +29 градусов.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 6 июня преимущественно без осадков, однако днем в некоторых западных районах ожидаются грозы, дожди, ветер восточный.

Температура воздуха: ночью от +15 до +20, днем от +28 до +33, в горах ночью от +9 до +14, днем от +18 до +23.

Ф.Багирова