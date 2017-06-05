100 гравюр с видами Ичери шехер, отражающих дух старого Баку и показывающих игру света и тени, выставлены в Национальном музее искусств. Автор экспозиции – ирландский художник Эдвард Твохиг, который почувствовал в Азербайджане источник для творчества.

Впервые он побывал в Азербайджане осенью 2012 года, после чего сделал серию работ, посвященных Гобустану. Картины были выставлены в Лондоне, а часть из них до сих пор можно увидеть в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Вторая поездка Эдварда Твохига в Азербайджан завершилась серией гравюр из Шеки и Лагича. И только в свой третий визит художник решил внимательно ознакомиться с самой столицей. Баку впечатлил его не меньше, и он решил на этот раз не ограничиваться несколькими картинами, а сделать целую серию.

Так появилась экспозиция «100 видов Ичери шехер», которая занимает целых пять залов в Национальном музее искусств в Баку.

«Изначально я поставил себе цель сделать 100 гравюр. Но когда я сделал все 100, я почувствовал, что хочу сделать еще одну, - улыбаясь, рассказывает Эдвард Твохиг. – И я ее сделал. Таким образом, в экспозиции получилась 101 работа».

Если большинстве работ на выставке отражена внутренняя жизнь Ичери шехер, то на последней, 101-й, работе, запечатлен новый символ Баку – башни Flame Towers, которые прекрасно видны из-за Крепостных стен. В целом же автор концентрируется на деталях и отдельных элементах.

«Это - красивая и вдохновляющая на творчество страна, - говорит Эдвард Твохиг об Азербайджане. – Многие места здесь напоминают мне мое детство в Ирландии. Я нахожу много общего. В вашей стране много света и очень творческая атмосфера».

Большое влияние на творчество Эдварда Твохика, по его же словам, оказало творчество таких азербайджанских художников, как Марал Рахманзаде и Эльяр Алимирзаев.

Работа над серией гравюр «100 видов Ичери шехер» длилась с 2013 года. За это время Эдвард Твохиг трижды приезжал в Баку, знакомился, вдохновлялся и планировал. Несмотря на то, что создание гравюр или, как их еще называют, офортов – процесс трудоемкий, на создание всей серии картин у художника ушел один год. Такие сжатые сроки он поставил себе сам.

В целом Эдвард Твохиг – собранный по натуре человек. В отличие от большинства творческих людей, он тщательно планирует свой творческий процесс, а также любит работать ранним утром, когда многие только засыпают. Самым эффективным временем суток для работы художник называет часы от 5 до 7 утра.

«Ни дня без линий» – с таким девизом 48-летний Твохиг идет по жизни. Сегодня он сочетает творчество с обязанностями руководителя Колледжа искусств Веллингтона, а также является членом Королевского сообщества граверов.

Опыт Эдварда Твохига в создании офортов превышает 25 лет. Как рассказывает сам автор, процесс требует внимания и максимальной концентрации.

В упрощенном виде процесс выглядит следующим образом: на металлическую доску, покрытую кислотоупорным лаком, тонкой иглой наносится рельефный рисунок, затем пластина помещается в кислоту, которая вытравливает металл в открытых от лака областях, после чего с пластины снимается остальной лак.

Перед печатью на пластину наносится краска, а затем гладкая поверхность печатной формы очищается от нее, в результате чего краска задерживается только в протравленных углублениях. При печати на специальном станке краска из углублений переносится на бумагу.

В технике офорта, известной с начала XVI века, работали в частности, Альбрехт Дюрер, Жак Калло, Рембрандт.

«Я выбрал для себя эту технику, так как очень люблю работать со светом и тенями и очень люблю линии. И именно техника офорта позволяет создать свет с помощью линий на черно-белом изображении», - говорит Эдвард.

Художник по-разному видит свет на разных картинах и может с легкостью определить, какое время года на них изображено. «Свет в октябре выглядит совершенно иначе, чем в июле», - говорит он.

15 работ из экспозиции «100 видов Ичери шехер» Эдвард Твохиг после завершения выставки преподнесет в качестве подарка Национальному музею искусств, еще 15 работ отправляются в коллекцию администрации Ичери шехер. Остальные работы художника можно будет приобрести в Q Gallery рядом с Девичьей башней.

На этом Эдвард Твохиг не планирует завершать свое знакомство с Азербайджаном. Уже к осени этого года он намерен подготовить новую серию офортов, которая будет посвящена старым бакинским дверям, аркам и мечетям.

В будущем Эдвард нацелен на еще одну сотню работ, посвященных Ичери шехер: «Это будут те же места, та же техника исполнения, но выглядеть все будет совершенно иначе», - интригующе сказал автор.

Елена Остапенко, Э.Т.

ФОТО: Лала Гулиева