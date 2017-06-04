В понедельник, 5 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра температура воздуха на полуострове и в столице ночью составит от +16 до +19, днем – от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равняться 65-75 %, днем - 40-50%.

Талыб Бархудаев