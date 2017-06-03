Туристическая сфера Азербайджана понесла тяжелую утрату – скончался Ширзад Эфендиев, глава одной из крупнейших туркомпаний страны Silk Way Travel, член правления Ассоциации туризма Азербайджана (АzTa).

Скорбную весть о кончине Ш.Эфендиева подтвердил 1news.az председатель Ассоциации туризма Нахид Багиров.

«Это большая утрата для туризма Азербайджана. Ширзад Эфендиев стоял у истоков туристической отрасли страны, был одним из основателей АzTa. В его лице азербайджанский туризм потерял своего аксакала», - сказал Н.Багиров.

Редакция информационного агентства 1news.az выражает соболезнования семье и близким Ш.Эфендиева.

Allah rəhmət eləsin!