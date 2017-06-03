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Общество

В воскресенье температура воздуха в Азербайджане поднимется до +33 градусов 03.06.2017 14:00

В воскресенье, 4 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами на Абшероне возможны кратковременные дожди. Ожидается северный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра на полуострове температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем – от +25 до +30 градусов, непосредственно в Баку ночью 18-20 градусов тепла, днем – 28-30 градусов выше нуля.

Атмосферное давление повысится до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70%-80%, днем – 55%-60%.

В районах Азербайджана в воскресенье преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами ожидается туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем – от +28 до +33 градусов. В горах температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +16 до +21 градусов днем.

Талыб Бархудаев, Г.Р.

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