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Общество

Для детей, лишенных родительской опеки, организована экскурсия в Центр по уходу за животными IDEA - ФОТО 02.06.2017 00:57

По случаю 1 июня - Международного дня защиты детей для воспитанников детского дома номер 3 города Баку была организована экскурсия в Центр по уходу за животными IDEA и мероприятие.

Во время мероприятия, проведенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, дети ознакомились с домашними животными и деятельностью Центра по уходу за животными IDEA, им была предоставлена возможность поиграть с содержащимися в Центре собаками и кошками.

Акция, организованная в Центре по уходу за животными IDEA, также служила привитию детям с раннего возраста любви, гуманного отношения к животным. Во время акции детей развлекали веселые клоуны, для них был организован обед. Детям также были преподнесены подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что фундамент Центра по уходу за животными IDEA был заложен вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой в октябре 2014 года. 10 ноября 2016 года с участием Лейлы Алиевой состоялось официальное открытие комплекса. Основная цель создания Центра - регулирование численности бездомных животных, оказание необходимой заботы о них, проведение просветительской работы, связанной с поощрением передачи животных под опеку и гуманным отношением к ним.

АЗЕРТАДЖ

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