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Общество

Председатель Maire Tecnimont Group побывал в Бакинской высшей школе нефти 02.06.2017 12:35

Студенты 5-го курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Амаил Мамедова, Риад Бахшиев и Санан Ибрагимов, обучающиеся по специальности «Инженер химик», с успехом завершили производственную практику на предприятиях итальянской компании KT-Kinetics Technology, являющейся представителем известной компании Maire Tecnimont Group в Азербайджане.

По сообщению пресс-службы БВШН, в связи с этим в Высшей школе состоялось торжественное вручение сертификатов студентам.

В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, председатель Maire Tecnimont  Group Фабрицио Ди Амато, исполнительный директор компании Пьерроберто Фолджиеро, первый вице-президент по специальным инициативам и региональной координации, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардази, начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям Карло Николас, а также вице-президент по коммерческим вопросам компании KT-Kinetics Technology Андреа Вена, руководитель представительства компании в Азербайджане Никколо Хайлперн, менеджер отдела кадров Аида Баширова, профессора, учителя и студенты Высшей школы.

Открывая мероприятие, ректор Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и студентов. Подчеркивая важность программы, проводимой на основе взаимной инициативы, он поблагодарил компанию-партнера за предоставленные возможности. Ректор также отметил, что знания и навыки, приобретенные студентами в процессе производственной практики, помогут им в развитии их будущей карьеры.

Председатель Maire Tecnimont  Group Фабрицио Ди Амато поблагодарил ректора БВШН Эльмара Гасымова за поддержку этой программы и поздравил студентов с получением сертификатов.

«Эта программа – пример успешного сотрудничества между образовательной сферой и частным сектором. Компании Maire Tecnimont и Kinetics Technology придают большое значение такому двустороннему сотрудничеству. Одна из главных задач нашей компании – повышение профессионального уровня специалистов и налаживание долгосрочных отношений. Всего этого можно добиться, вкладывая инвестиции в молодое поколение и строя эффективное сотрудничество между компаниями и университетами. Студенты БВШН, проходившие производственную практику в нашей компании, могли не только развить свои знания, но и интегрироваться в международную команду», - отметил Фабрицио Ди Амато.

Отметим, что вышеупомянутая программа претворяется в жизнь в рамках подписанного 19 октября 2016 года между БВШН и итальянской компанией Maire Tecnimont Group соглашения о сотрудничестве. В рамках этой программы, рассчитанной на 17 недель, студенты, в дополнение к приобретенным техническим знаниям на практике в различных отделах итальянской компании, научились также решать и устранять реальные проблемы в производстве. Студентов обучили лидерским навыкам и процессам управления контрактами проектов. Всему этому они научились во время практики на строительном производстве (Сумгайыт) и в филиале компании благодаря KT-Kinetics Technology, которая создала все возможности для развития знаний и навыков. 

Ялчин Алиев, Э.Т.

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