Каждый ребенок обладает своим уникальным набором способностей и талантов, которые так важно разглядеть и дать им возможность реализации. Инвалидность – не преграда.

Это наглядно продемонстрировали самые юные паралимпийские спортсмены Азербайджана, которые показали свои спортивные достижения в четверг на открытой площадке в центре Бакинского бульвара. Акция под названием «Давайте поиграем вместе» была приурочена к Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

На площади возле башни с часами прошли соревнования по трем паралимпийским видам спорта – баскетболу, настольному теннису и бочче. Участие в них приняли дети с ограниченными физическими возможностями, представляющие детское паралимпийское движение в Азербайджане, а также некоторые взрослые паралимпийцы.

Одним из участников стал 15-летний Руфат Байрамов, двукратный обладатель золотой медали на Детских паралимпийских играх в Азербайджане. Руфат уже два года занимается боччей – одним из немногих видов спорта, в котором могут успешно проявить себя спортсмены даже с тяжелыми формами детского церебрального паралича (ДЦП).

«Мы приехали сюда сегодня, чтобы сыграть в боччу, показать людям, что это за игра, чтобы больше людей узнали о ней», - рассказывает Руфат, добавляя, что хотел бы, чтобы больше детей в Азербайджане играли в боччу.

Тренер Руфата - Вагиф Байрамов - отмечает, что психологическое и физическое состояние мальчика за два года занятий значительно улучшилось – он стал более подвижным и жизнерадостным, но при этом внутренне спокойным. Он объясняет это тем, что бочча способствует активному развитию моторики рук и мышления, улучшая координацию движений.

«Даже если не рассматривать занятия боччей с точки зрения перспектив в большом спорте, эта игра очень благотворно отражается на процессе реабилитации детей с ДЦП», - рассказывает тренер, отмечая, что намного большего прогресса можно достичь, занимаясь с таким ребенком с самого детства.

Вагиф Байрамов призывает всех родителей, чьи дети имеют инвалидность, не изолировать их от общества, от радости общения со сверстниками и командной игры.

«Родители – первые помощники и наставники для своих детей. Школа только помогает, основное же воспитание и развитие ребенок получает дома, - говорит он. - Самое главное со стороны родителей – исключительно положительный настрой и умение распознать таланты в своем ребенке».

На фото: Руфат Байрамов с мамой

Основная цель акции «Давайте поиграем вместе» заключалась в том, чтобы привлечь внимание к нуждам детей с ограниченными физическими возможностями и продемонстрировать, что спорт может быть доступен каждому ребенку без исключения. Организовано мероприятие Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке UNICEF.

В то же время к маленьким паралимпийцам могли присоединиться и все желающие, оказавшиеся в это время на бульваре. Тем самым акция должна была продемонстрировать, что между детьми нет преград, а наличие или отсутствие инвалидности не мешает им найти между собой общий язык.

«Все наши труды и старания направлены на то, чтобы азербайджанское общество становилось все более и более инклюзивным. Наша общая задача – создание общества, в котором нет разделений по каким-либо признакам», - сказал глава Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов.

«Сегодняшнее мероприятие нацелено на то, чтобы продемонстрировать, как легко детям играть и веселиться вместе, независимо от того, что кто-то не имеет проблем со здоровьем, а кто-то имеет ограниченные физические возможности. Мы нацелены на то, чтобы эта условная площадка с каждым годом становилась все больше», - добавил он.

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Несмотря на некоторые недочеты в организации мероприятия и сильный ветер, который упорно срывал баннеры, прохожие проявляли интерес к происходящему. Многие мамы и папы с детьми подходили к площадке, заинтересованно заглядывая внутрь, многие даже подбадривали своих малышей, чтобы они не стеснялись подойти поближе и тоже принять участие.

Одной из таких мам оказалась бакинка Лала Мирзаева, которая гуляла по бульвару с двумя детьми дошкольного возраста. Она поделилась с 1news.az своим отношением к вопросу интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья: «У меня двое здоровых детей, и это счастье. Но ведь так могло и не быть. Мы все люди, и никто ни от чего не застрахован. Я только поддерживаю то, чтобы мои дети общались, дружили и играли со своими сверстниками, вне зависимости от того, есть у ребенка проблемы со здоровьем или нет».

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Инклюзивная среда в образовании, спорте и досуге – одна из приоритетных задач Детского фонда ООН (UNICEF). Именно интеграция в общество всех детей без исключения поможет достичь полноценного развития страны и сделать счастливым каждого ребенка.

«Давайте сфокусируемся на способностях и талантах детей с ограниченными возможностями здоровья, на том, что они умеют и знают, что могут предложить обществу, нежели на том, чего они делать не могут», - призвал посол UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин.

«Сегодня на Бакинском бульваре собрались участники Детского паралимпийского движения в Азербайджане, которые не раз демонстрировали, что могут показать изумительные результаты, если им будет предоставлена такая возможность», - добавил он.

По данным организации за 2015 год, 65% детей с инвалидностью в Азербайджане не имеют доступа к спортивным занятиям, тогда как 93% детей считают спорт важной частью своей жизни. Такой результат показал опрос среди 15 тысяч детей и подростков по всему Азербайджану в возрасте от 12 до 18 лет.

Основными преградами для детей с инвалидностью отмечались отсутствие возможности добраться до спортивных объектов (так считают 49% респондентов), неумение инструкторов и тренеров работать с такими детьми (39% респондентов), а также отсутствие пандусов и другой необходимой инфраструктуры на территориях спортивных объектов (46% респондентов).

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«Вы – прежде всего дети, и только это важно. Наслаждайтесь своим детством, но не прячьте свой голос, чтобы взрослые понимали ваши нужды», - обратился посол UNICEF ко всем детям с ограниченными физическими возможностями.

«Будьте значимой частью вашего общества, не позволяйте людям говорить вам о том, чего вы не можете или не умеете, и продолжайте удивлять всех своими талантами и достижениями!» - добавил он.

Елена Остапенко, Э.Т.

ФОТО: Лала Гулиева