В связи с началом летнего сезона усиливается контроль над действиями водителей столичных автобусов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, компаниям, занимающимся пассажироперевозками, направлено письмо-предупреждение. В нем подчеркивается, что в связи с жаркими погодными условиями необходимо поддерживать комфортную температуру в салонах автобусов, обеспечить работу систем вентиляции и кондиционирования и т.д.

«В письме особо подчеркивается, что автобусам категорически запрещается ездить с открытыми дверями даже для вентиляции салона», - заявил М.Агаев.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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