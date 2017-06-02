Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома №2.

Беседуя с детьми за обеденным столом, она пожелала им успешного завершения учебного года и поинтересовалась организацией программы досуга в период приближающегося летнего отдыха.

Отметим, что детский дом №2 является одним из учреждений, постоянно посещаемых представителями Фонда Гейдара Алиева. В этот раз на встрече, прошедшей вне детского дома, была также организована развлекательная программа для детей. Лейла Алиева станцевала с детьми, сфотографировалась с ними на память.

Ялчин Алиев, Э.Т.