В пятницу, 2 июня, в Милли Меджлисе проходит семинар «Содействие развитию социально-экономических прав в Азербайджане из перспективы Европейской социальной хартии».

Как сообщает 1news.az, на мероприятии выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, который указал, что население Азербайджана растет быстрыми темпами, ежегодный прирост составляет 1,2%.

«В соответствии с 24 пунктом Европейской социальной хартии обсуждается законопроект по страхованию от безработицы. В случае его принятия, число получающих пособие возрастет в три раза», - указал он, отметив также важность создания новых рабочих мест.

Следует отметить, что мероприятие организованно Комитетом ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию в сотрудничестве с Департаментом Европейской социальной хартии Совета Европы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.