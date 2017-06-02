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Общество

В Баку проведена спецоперация: задержан мужчина, шантажировавший женщину порочащими ее данными 02.06.2017 11:20

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели спецоперацию.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе спецоперации был задержан житель Агджабединского района Ракиф Гулиев.

Как установило следствие, он шантажировал жительницу Баку (имя которой не называется по этическим соображениям – прим. ред.) имеющимися у него порочащими женщину данными. Угрожая обнародовать их, мужчина вымогал у женщины деньги – 3000 долларов США.

Вымогатель был задержан сотрудниками полиции с поличным – при получении денег на проспекте Метбуат, по факту ведется расследование.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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