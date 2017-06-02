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Общество

Азербайджанская делегация примет участие в 106-й сессии Международной конференции труда 02.06.2017 23:19

5 июня в Женеве с участием представителей правительств государств-членов Международной организации труда (МОТ) и социальных партнеров начнет работу 106-я сессия Международной конференции труда.

Нашу страну на сессии будет представлять делегация под руководством министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова. В состав азербайджанской делегации войдут руководящие работники Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и Конфедерации профсоюзов.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью МТСЗН, на повестке дня мероприятия будут заслушаны доклады генерального директора МОТ и председателя Руководящего органа, рассмотрены выполнение Конвенции и рекомендаций МОТ, обсуждены стратегические цели доклада «Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и жизнестойкости: Рекомендация 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71)», а также принятой в 2008 году Декларации МОТ «О социальной справедливости в целях справедливой глобализации» и др.

На пленарном заседании сессии, которая пройдет 7 июня, предусмотрено выступление главы азербайджанской делегации Салима Муслимова.

В рамках мероприятия планируется провести ряд встреч с генеральным директором МОТ и другие руководящие лица, а также с руководителями делегаций государств-членов, которые примут участие в сессии.

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