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Общество

На Санкт-Петербургском саммите новостных агентств мира обсуждались пути борьбы с ложными новостями - ФОТО 02.06.2017 22:52

2 июня в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялся саммит ведущих новостных агентств мира на тему «Вымысел VS достоверная информация: вызовы современного информационного мира».

В обсуждениях на саммите, организованном российским агентством ТАСС, приняли участие руководители и представители Associated Press, Reuters, Press Association, Anadolu, Blomberg, ANSA, DPA, Синьхуа, IRNA, Kyodo, Yonhap, France-Presse и других агентств. От Азербайджана в работе саммита принимал участие генеральный директор АЗЕРТАДЖ, президент Всемирного конгресса новостных агентств Аслан Асланов.

На мероприятии, проведенном при модераторстве первого заместителя генерального директора агентства ТАСС Михаила Гусмана и генерального директора итальянского агентства ANSA Джузеппе Чербоне, были заслушаны выступления и проведены обсуждения, связанные с предотвращением распространения ложных новостей на фоне развития современных технологий, серьезными проблемами, которые они создают для журналистики, методами защиты от такой информации.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов, директор департамента международных связей японского агентства Kyodo Какуя Огата, вице-президент агентства Associated Press по международным новостям Йен Филипс подчеркнули, что фейковые сообщения распространяются сегодня посредством социальных сетей гораздо быстрее, чем раньше, и за короткое время завоевывают широкую аудиторию. Было отмечено, что ощущается большая потребность в создании механизмов для пересечения ложных новостей.

Подчеркивалось, что бороться с фейковой информацией с помощью тех же фейковых новостей невозможно. Основное внимание следует уделять правде с использованием журналистских ресурсов и здоровых традиций журналистики.

Выступавшие также отметили, что, повышая уровень образования, обучая людей механизмам создания новостей, можно сократить число тех, кто верит ложным новостям, пресечь распространение фейковой информации. Журналисты должны постоянно вести борьбу, выявлять и показывать правду для уничтожения лжи. Констатировав снижение доверия к медиа в обществе, эксперты подчеркнули, что это в основном создает трудности для распространения правды. Поэтому для сохранения статуса надежного источника агентства должны уделять внимание в своих коллективах подготовке сотрудников, повышать их профессионализм.

На саммите было особо отмечено, что при распространении информации агентствам необходимо быть внимательными, не рисковать годами заработанным имиджем. Проблема фейковых новостей является большим вызовом в особенности для агентств, так как именно эти медиа-структуры ежедневно работают с новостями, готовят и распространяют информацию.

Саммит в рамках форума продолжил работу дискуссиями.

АЗЕРТАДЖ

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